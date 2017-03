Poggi presentó su libro ante un variado arco político

Posted by Radio Dimension

El libro ‘Nuestro aporte a San Luis’ fue presentado por el exgobernador Claudio Poggi en la ciudad de San Luis.

Luego de haber realizado una exposición en Potrero de los Funes, el pasado 22 de febrero, ante quienes conformaron su equipo de trabajo, Poggi presentó su libro en la Sala 5 del complejo Cinemacenter, del Shopping de la capital provincial.

Poggi no estuvo solo en la tarde del sábado.

El lugar lució desbordado de público que se hizo presente para escuchar al diputado nacional por Avanzar San Luis. Los asistentes ocuparon todas las butacas, las escalinatas del lugar y en el pasillo de ingreso a la sala, no cabía ni un alfiler. La escenografía marcaba el interés por el disertante.

En las primeras filas, escucharon con atención al disertante, el presidente de Libres del Sur, Joaquín Mansilla y la dirigente de ese espacio, Silvia “Gringa” Tadey; el presidente del partido Comunista y diputado provincial, Juan Larrrea, el intendente de La Punta, Martín Olivero; los diputados de Avanzar, Ingrid Blumencweig y Sergio Guardia y los legisladores del radicalismo, diputados provinciales Fidel Haddad y Juan Manuel Rigau y concejal Francisco “Pancho” Guiñazu, el titular del GEN, Germán “Chango” Arias, los dirigentes del PRO Otoniel Pérez Miranda, Carlos “Charly” Pereira y Bartolomé Abdala, junto al diputado provincial por ese espacio, Walter Oio, y el dirigente del partido intransigente de San Luis, Mario Pestchanker.

A los dirigentes de Avanzar que acompañaron al exgobernador, se sumaron Roberto Pagano, Juan José Laborda Ibarra, Daniel Rodríguez Saá, Néstor Nóbile, Héctor Casal, Mario Pestchanker y el Secretario General de la CGT San Luis, José Farías, entre otros.

La presentación comenzó con un documental de aproximadamente media hora, en el cual se recorre parte de los ejes que aborda el libro. Entre los protagonistas del mediometraje se observan testimonios de ciudadanos que accedieron a los beneficios de las políticas de estado implementadas en la gestión. Quienes realizan la narración en primera persona, son los ministros que participaron de la última etapa de su gobierno.

De cuidada estética, con datos duros y entretenido, una de las curiosidades del video se centra en la enumeración de bondades y virtudes de Claudio Poggi, destacándolo como persona, administrador y gobernante, que realiza el actual diputado provincial por Pedernera, Marcelo Sosa.

Quien ofició de presentadora del libro fue Susana Bustos y Anello. La titular de la librería Babel rescató de la obra, el costado social y humano que refleja la gestión de gobierno del autor. “Me conmovió el libro, por eso acepté venir esta noche”, contó la presentadora.

“Qué bueno que podamos compartir momentos de este tipo quienes pensamos diferente en pocos o muchos temas, pero con el convencimiento de que la política es una noble herramienta para mejorar la vida al ciudadano,” comenzó su charla Claudio Poggi, en un claro gesto a la platea conformada por dirigentes políticos de todos los sectores.

Basándose exclusivamente en los lineamientos de su gobierno, la única referencia indirecta que realizó a la actual gestión fue cuando expresó que: “un gobernante sobre todo debe cuidar los logros de los gobiernos anteriores para no perjudicar al ciudadano. La película no comienza cuando uno asume, no se puede tener de rehén al ciudadano de los cambios institucionales”.

Poggi realizó un breve repaso sobre los ejes del libro que se presentaba. El acceso al conocimiento como motor de movilidad social en la sociedad, el cuidado de la familia, a través de políticas públicas, la promoción de los hábitos saludables desde el deporte y la prevención de la salud y el emprendedurismo, formaron parte de su alocución.

Repercusiones

Al finalizar la presentación, el presidente del partido Comunista sanluiseño, Juan Larrea, del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Juan Manuel Rigau y el diputado radical, Fidel Haddad, realizaron declaraciones a la prensa.

Juan Larrea destacó que la realizada por Poggi había sido una presentación técnica que “no adquirió ningún vicio de carácter electoral en un año electoral”. El diputado por el kirchnerismo provincial rescató la variada presencia de dirigentes políticos que osciló desde Libres del Sur, el PRO, la UCR y el comunismo, entre otros “esto expresa el interés que tienen las distintas fuerzas políticas por conocer la posición del exgobernador”

Por su parte el diputado por el departamento Pringles, Juan Manuel Rigau, rescató la pluralidad del auditorio como una continuación de lo que fue la gestión de Poggi. “En el gobierno anterior se buscó la comunicación con los distintos espacios políticos, a pesar de las críticas y de las cuestiones de campañas electorales, siempre hemos destacado el diálogo institucional” Rigau resaltó como ejes destacados de la gestión anterior lo realizado en educación y la política de viviendas.

El diputado provincial radical, Fidel Haddad, expresó que le parecía muy positivo que un gobernante cuando termina su gestion realice un libro o publicacion donde de cuenta de lo que fue su gestión. “Fui crítico de lo que fue su gobierno pero siempre rescaté el tema de las viviendas, en el gobierno anterior de Poggi se habia abandonado la politica de viviendas y él la retomó en gran medida”

Además de lo realizado en viviendas, Haddad resaltó lo realizado en emprendedurismo. “El Estado debe invertir para todo aquel que quisiera emprender algo, es mejor invertir en quien quiere producir, por más que fracase, y no en planes que no le dan progreso a nadie, que solo deben aparecer para una coyuntura, pero no apunta al futuro de la gente”