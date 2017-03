Rodríguez Saá analiza si pierde frente a Poggi o entrega el cargo de Senador

Adolfo esconde sus ambiciones, el efecto Poggi y la pérdida de credibilidad, le juegan en contra. Quiere instalarse y no logra hacer pie, podría perder a manos del exgobernador.

La elección de 2015 no fue una más y terminó por definir el ataque de Alberto y Adolfo hacia Poggi, la diferencia de votos, más de 20 mil al primero y 50 mil al segundo fueron el detonante. La estrategia de los hermanos pasó por socavar esos números y achicar la diferencia, las encuestas que manejan reflejan que todo lo actuado hasta el momento no fue suficiente y la derrota está a la vuelta de la esquina.

La Nación: ¿Por qué quiere ser candidato a senador de nuevo?

Adolfo Rodríguez Saá: No sé si voy a ser candidato. Estamos mirando el panorama.

L N: ¿De qué depende?

ARS: Del acceso a la juventud. Tenemos que abrir el camino a la juventud.

La realidad que oculta este diálogo entre el senador Adolfo Rodríguez Saá y el diario La Nación, es que por primera vez en muchos años la familia gobernante tiene miedo de perder el poder en San Luis.

La aparición de una figura como Claudio Poggi, con gran apoyo en la sociedad puntana y habiendo demostrado que se puede gobernar sin un Saá, los tiene desencajados.

Este golpe de timón hacia la juventud es una demostración de que saben que tienen una jugada complicada. Los menores de 40 años representan el 65 por ciento del padrón electoral. Son parte de una sociedad diferente de la que Adolfo y Alberto están acostumbrados. No la van a gobernar con la tapa del diario ni con el artilugio de los que hasta ahora venían siendo eficaces.

Es por eso que de forma desesperada han salido a buscar el néctar de la juventud, ofreciendo como zanahoria electoral planes de viviendas, programas de créditos empresariales y todo aquello que se les ocurra de acá hasta octubre.

Pero en realidad, a los Saá no les interesan los jóvenes y su futuro, solo les interesa mantener su poder, ese mismo que tienen desde el 83 y que no están dispuestos a ceder.

Así, con esa misma visión, mientras Adolfo les habla a los jóvenes invitándolos a ser protagonistas y ofreciéndoles el paraíso, el Alberto, verdadero jefe, se pasea por los jardines del Kirchnerismo. Va de Milagros Sala hasta Guillermo Moreno pasando por el “pelotudo ” Parilli , mostrándose en la búsqueda de la unidad peronista.

A los hermanos no les interesa lograr la unidad peronista, les interesa meterse en la discusión Nacional mostrándose como opositores a Macri , forzando que la próxima elección de octubre , se discuta Saá vs Macri , un escenario para ellos más fácil que Adolfo vs Poggi . Por eso a los Saá no les preocupa la búsqueda de la Unidad Peronista Nacional, les interesa su poder absoluto en San Luis.

Alberto quiere a toda costa que Adolfo sea el candidato a Senador y enfrente a Poggi (si es que no logran proscribirlo como vienen intentando desde que volvieron a la gobernación en diciembre de 2015).

Adolfo duda y lo hace con razón, el jefe político Alberto no estaría realizando una gestión buena y él a sus 70 años tiene miedo de desperdiciar todo su capital político en una elección que a primera vista va a ser muy compleja. A estos datos se suman las encuestas, las que Adolfo ordenó a una empresa de Córdoba, vinculada a su suegro, ese guarismo le dio muy mal y le recomendaron salir a pegar carteles, ya que la gente en San Luis no lo ve como candidato.