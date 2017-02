Villa Mercedes insegura: “La policía hace lo que puede, no tienen móviles”

Mario Rodríguez Viale vivió y contó una verdadera pesadilla. En cuestión de minutos pudo perder su vida y cambiar para siempre la del resto de su familia. Al menos seis impactos de bala contabilizó la policía en la camioneta del comerciante que salió a perseguir a los malvivientes, chocó la motocicleta en la que se desplazaban y los obligó a huir a pie. “La policía hace lo que puede. La comisaría no tiene móviles”, contó el dueño de la distribuidora El Viejo Tonel, ubicada en la Autopista Nº 55 sur a la altura del kilómetro 754 .

En diálogo con el periodista Emiliano Pascuarelli, en Radio Nacional, el empresario se quejó de las prioridades del gobierno, “vivimos en una zona liberada y se hace una megaobra sin sentido”. En esa misma línea, mantuvo otro encuentro telefónico con Daniel Arce en FM La Bomba de Villa Mercedes, el empresario dio detalles de lo ocurrido el último martes: “alrededor de las 9.30 los trabajadores estaban cargando los camiones para salir a repartir, de repente ingresa un posible cliente, yo estaba mi hija y otro cliente comprando, la persona que entra saca un arma 9 mm, nos reduce, nos pide la plata y se lleva los celulares.”

“Estas cosas sabés como empiezan pero no cómo termina. Después, por cómo fue el desenlace me di cuenta que venían dispuestos a todo, cuando lo persigo me tira seis balazos, me tiró a matar, no dudó un instante”, reflexionó Rodríguez Viale sobre la posterior persecución que se dio con el comerciante en una camioneta y los malvivientes en moto. La víctima impactó a la motocicleta y los ladrones escaparon a pie.

“Salí a perseguirlos y lo volvería a hacer, no acepto que nos vengan a arrebatar cosas, no lo acepto y no me quiero acostumbrar a esto. Nos tenemos que ayudar entre todos porque no nos ayudan, la policía no tiene medios y la justicia no hace nada, esto pasa en Mercedes y le puede pasar a cualquiera”, agregó.

“Tenían un dato preciso, sabían que tenía plata, a mí me entregaron, no se quién, fueron a buscar un portafolio que no lograron llevarse. Nos tenemos que replantear si queremos Pedrera u otra cosa. La policía tuvo que cerrar la comisaría, no tienen móviles. Me gustan las autopistas y La Pedrera pero también quiero algodón en el hospital”, insistió respecto a lo indefenso que se sienten los ciudadanos.

“No me mataron por 10 cm, todas las balas fueron a la camioneta y sabían lo que hacían y dónde tirar, no quiero hablar de más”, sintetizó.