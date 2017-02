ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ CRITICÓ A SU SOCIO POLÍTICO, ENRIQUE PONCE

La crítica, o reto, o ironía, u observación, fue referida a la visita de Macri y a la afirmación presidencial, a instancias del Intendente Enrique Ponce, “que hacía al menos 60 años que un Presidente de la Nación no visitaba San Luis”.

A pesar de la corrección realizada por el gobernador, lo dicho tanto por el Presidente de la Nación como por el Intendente de San Luis se refería a la ciudad de San Luis específicamente, que es el lugar donde estuvo el Primer Mandatario Nacional, si bien tiene razón Rodríguez Saá cuando sostiene que la ausencia de una figura presidencial en la ciudad se remonta a don Arturo Illia que estuvo inaugurando el edificio del Correo, o sea menos de 60 años. Lo que pasa es que no había ningún radical cerca para aportar este dato. Pero uno piensa que el intendente Ponce habrá querido redondear un número y seguramente dijo “casi 60 años”.

En definitiva, la afirmación no estaba dirigida a la provincia, eso era claro.

Pero el gobernador no lo interpretó así, y en declaraciones a una radio porteña, que fueron reproducidas por el portal “puntoapartesanluis.com.ar”, lo retó a su socio político enseñándole que si habían venido presidentes en plazos menores a 60 años a la provincia. Y es así. Pero a distintos lugares de la provincia, no a la ciudad.

Y en la mini clase, el doctor Rodríguez Saá omitió la visita de Carlos Saúl Menem a Potrero de los Funes cuando se realizó la X reunión de Presidentes del Mercosur el 25 de junio de 1996, en dónde fugazmente debió transitar algunas calles y rutas del ejido urbano capitalino desde el aeropuerto de San Luis para llegar a la localidad serrana.

Y también el ex presidente Menem estuvo en la inauguración del dique Antonio Esteban Agüero.

Pero esto nuestro gobernador, que es un destacado historiador, seguramente lo omitió por dar ejemplos generales en el reportaje.

A continuación se reproduce textualmente la nota a la que hacemos referencia.

Macri en San Luis: Alberto criticó a Enrique por lo de “…hacía 60 años que no venía un presidente”

POR PUNTO APARTE – 21 FEBRERO, 2017 · POLÍTICA

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, ironizó en una entrevista periodística en Radio del Plata respecto a la afirmación de muchos dirigentes de que hacía más de 60 años que no venía un presidente de la Nación a inaugurar obras en San Luis y los tildó de desmemoriados o ignorantes. Su afirmación fue tras ser consultado sobre el paso de Mauricio Macri por la Provincia y la trascendencia que se le pretendió dar.

El primer palo estuvo dirigido a los radicales al recordar que Arturo Illia fue quien inauguró el edificio del Correo.

Luego, vino más acá en el tiempo y rememoró por ejemplo la presencia de Carlos Menem en la inauguración del Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia.

Y por último le dedicó una crítica al intendente de San Luis, Enrique Ponce: “Cómo va a decir que hace 60 años no viene un presidente a inaugurar obras si él junto al entonces gobernador Claudio Poggi, recibieron a la presidenta Cristina Fernández para inaugurar obras”.

Con esa refrescada de memoria Rodríguez Saá ridiculizó, en especial a Ponce y al macrismo que quiso poner la visita del presidente en un contexto histórico y único, cuando en realidad no lo era.

Ponce durante la visita de Macri fue blanco de insultos y un escrache de militantes kirchneristas, entre ellos la concejal del Frente para la Victoria, Daniela Serrano, para quien el intendente tuvo palabras muy duras en un encuentro con los medios: “La chiquita Serrano está en esa banca de concejal gracias a mí porque ni siquiera La Cámpora nacional me pidió que la ingresara en la lista. Si tiene su conducta política, sola tendría que apartarse de esa banca, pero a mí no me interesa lo que ella haga. Es una cuestión que no corresponde. La gente repudia esos hechos”.