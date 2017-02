El Gobernador se guardó $ 4000 millones

Posted by Radio Dimension

En el último año la provincia recibió un 41% más de fondos coparticipables, pese a ello la obra pública está paralizada, el desempleo se duplicó, la salud en crisis y la inseguridad creció. El peor año y con depósitos que superan los $ 4000 millones.

Alberto Rodríguez Saá no tiene un problema de números, evidentemente su problema es con la verdad. Asumió en diciembre de 2015 y a las pocas horas dijo, con un análisis traído de los pelos, que había heredado una provincia deficitaria y en crisis. A los pocos días anunciaba un bono de $ 2500 para los empleados estatales.

Asegura ser discriminado por la Nación y recibió más dinero que su antecesor, una cuenta bancaria de miles de millones de pesos que se acumulan a merced de los problemas sociales que enfrentan los sanluiseños.

En el comparativo interanual, que incluye las gestiones de Poggi y Rodríguez Saá, Alberto contó con un 41% más de fondos. Con los números de diciembre, aportados desde la AFIP, el gobierno nacional recaudó, gracias al blanqueo, $275.542 millones lo que benefició a San Luis con más de $ 1300 millones de fondos coparticipables.

La Provincia encabeza los despidos a nivel nacional, perdió un 40% de trabajadores sólo en la construcción. Claramente el consumo de cemento a granel mermó al mismo ritmo que bajó la obra pública. El excedente de dinero recibido desde Nación no sirvió para frenar el desguace de fábricas que se fueron, dejando a miles de familia sin la fuente laboral. El Gobernador logró el triste récord de duplicar la desocupación y llegar al 4%, la misma cifra que se alcanzó en diciembre de 2001 cuando el país, de la mano de Adolfo Rodríguez Saá, se declaró en default.

Maliciosamente el Gobernador ordenó no ejecutar más de 4000 millones y guardarlos, no sin antes buscar la manera de romper la relación con el Banco Supervielle y poder negociar personalmente con las entidades crediticias las mejores condiciones personales para otorgarles el depósito de esa monumental cifra. Por si hiciera falta aclararlo, ese dinero no es de Rodríguez Saá, sino de todos los sanluiseños que con esfuerzo, padecimiento y hambre costean los caprichos del poder.

Para entender el interés de los bancos, hay una explicación sencilla. El banco que logre tener el control de los depósitos provinciales puede poner ese dinero a circular, por ejemplo, prestar el 50 % de las reservas del gobierno, la diferencia entre lo que le paga al Estado como intereses y lo que cobra por sus préstamos, eso solo, implicaría como mínimo unos $ 100 millones por mes de ganancia para el Banco.