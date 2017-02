EL INTENDENTE DE SAN LUIS DECIDIÓ HABLAR

Brindará hoy una conferencia de prensa con temario abierto.

El intendente de San Luis, Enrique Ponce, ha convocado para hoy a una conferencia de prensa donde se ha comprometido a responder a todas las preguntas que le hagan los periodistas. Se hace necesario en este momento que el intendente aclare muchos temas que le están haciendo perder puntos en las excelentes mediciones que gozaba hasta el año 2015.

Indudablemente que uno de los temas centrales será explicar claramente cuál es su compromiso con el gobierno provincial.

Porque una cosa son las relaciones institucionales que deben ser correctas en todos los órdenes, e inclusive ambos gobiernos, el municipal y el provincial, deben pensar en acciones conjuntas por el bien común de la sociedad, como lo han sostenido tanto Ponce como Alberto Rodríguez Saá.

Pero otra cosa es la alianza política. Y eso es lo que gran parte de la ciudadanía cree. Que entre Enrique Ponce y Alberto Rodríguez Saá existe una alianza política. Lo que no está mal si es así, pero lo que se condena es intentar enmascarar esto con las famosas “relaciones institucionales”.

Y lo que la ciudadanía esperará hoy de la boca del Intendente ante la consulta que seguramente le hará algún periodista, es que conteste por sí o por no si tiene un compromiso político con Alberto Rodríguez Saá.

Porque esa confusión, ese “ni” del Intendente, esa tibieza en la definición o comodidad de la indefinición, es lo que le jugó una mala pasada el viernes cuando estuvo Macri en San Luis.

Por supuesto que la violencia es repudiable, como lo dirá seguramente Enrique Ponce y así es, pero la gente que le manifestó su descontento con huevazos, algunos otros proyectiles y cánticos, no sólo le reprochaba haber compartido un momento con el Presidente de la Nación, sino su cercanía con el gobierno provincial. No hay que engañarse.

Y el Intendente lo sabe mejor que nadie. Más perjuicio le ha causado su aproximación con Rodríguez Saá que haber recibido protocolarmente como corresponde al Presidente de la Nación.

No está mal que forme parte de una alianza con Compromiso Federal. Para nada. Políticamente es libre de decidir lo que quiera. Pero se va a tener que definir si forma parte de ese proyecto político de los hermanos Rodríguez Saá, o de otro, o de ninguno. Pero definirse, por más que todas las acciones de acercamiento hasta ahora hayan sido encaradas por otros dirigentes de ambos espacios como Francisco Petrino y Luis “Piri” Macagno del lado municipal y Alberto Rodríguez Saá (hijo) y otros amigos por el sector del gobierno provincial, responsables de este acercamiento como alguna vez lo dijo públicamente el gobernador.

Tal vez una respuesta que ensaye hoy el intendente será “a mi ningún periodista o diario o medio me va a obligar a nada, a definirme etcétera”, cómo lo hace cuando manifiesta incomodidad o enojo o intolerancia o soberbia ante la prensa.

Pero no es esa la historia. La historia es que el capital político que disponía se ha mermado por las razones ya apuntadas. Hay dirigentes que antes formaban parte de su entorno o lo acompañaban y ya no están, y han manifestado cuáles han sido esas razones.

Además él pertenece al Frente para la Victoria, y seguramente se debe haber preguntado cómo puede ser que las mismas agrupaciones políticas o sociales que le hicieron ganar las elecciones en el 2015 con su militancia, el viernes le hayan manifestado su descontento.

Está bien, no era una multitud. No era todo San Luis. O era una minoría dirá el Intendente. Pero es un síntoma. O más de un síntoma. Y cuando eso pasa, uno debe ir al médico, decirle lo que le duele y hacer el tratamiento correspondiente para curarse. No importa cuál sea el remedio. Curarse para andar sano.