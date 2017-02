Crecen los reclamos por el mal funcionamiento del 911

Una de las principales quejas de la comunidad apunta al mal funcionamiento del servicio: llamadas de auxilio que nunca llegan o que no se atienden. Por su parte, la Policía señala que hay una responsabilidad de las empresas telefónicas.

El representante comercial de Daxa Argentina, Claudio D’Alessio en declaraciones periodísticas sostuvo que la Provincia “tiene tecnología de primera calidad en lo que tiene que ver con el 911”.

El 911 que se puso en funcionamiento en San Luis en abril del 2015 “se certificó y quedó funcionando”, explicó. Además la empresa “realizó el mantenimiento durante un año”, tiempo que duró la garantía.

Desde ese momento, según confirmó, “San Luis no ha tenido prácticamente ninguna falla de hardware, solamente algunos temas de mucha renovación de personal policial, lo que requiere algunos mantenimientos de uso; y el uso requiere una capacitación”.

“Nosotros hemos brindado gratuitamente capacitaciones sucesivas para que la gente que maneja el 911 se capacite de la mejor forma para optimizar el uso. Pero hubo un cambio de gestión, creo que de reordenamiento interno. Sé que había conversaciones para reorganizarla”, explicó.

Según la empresa que lo instaló, al 911 no lo están “aprovechando como deberían”.

Consideró además que “la adquisición del producto por parte de San Luis ha sido muy buena, pero noto que han tenido más que nada problemas operativos que no tienen relación con la tecnología en sí, sino con el uso. No es un mal uso, sino que no lo están aprovechando como deberían”.

Agregó que la plataforma “es exactamente igual a la que tiene la Policía Federal”, un equipo de “primera línea que de hecho el ministerio de Seguridad está dando el licenciamiento gratuito a las provincias para que puedan hacerse eco de esto. Y que en el caso de San Luis pueda ampliarlo a otras localidades como Villa Mercedes o Merlo”.

De acuerdo con los datos de la empresa, lo que hoy no tiene la provincia “es un servicio ya que no está contratado el mantenimiento. Entiendo que lo está dando la misma provincia, posiblemente con gente de la Autopista de la Información”.

También recalcó: “hemos hecho servicios, no muchos, de soporte cuando apareció algún inconveniente, porque a pesar de que no tengan un contrato de mantenimiento, esto es un sistema de seguridad pública y más allá de eso no se lo vamos a negar. Pero la realidad es que todo equipamiento por mejor que sea necesita de un mantenimiento”.

Para el responsable del 911 en San Luis, el comisario Javier Funes, “el conflicto es con las empresas telefónicas, que son las que no impactan las llamadas. Es una situación ajena a la institución, y ya se han hecho los reclamos pertinentes en varias oportunidades”.

El funcionario policial aseguró que: “las empresas ocasionan el conflicto cuando hacen la triangulación de las antenas, que no impactan principalmente las llamadas de emergencia. Es muy habitual que llames y te salte a Mendoza u otro lugar que no es el 911. Ya no se están viendo tan a menudo, no tenemos grandes problemas, pero sabemos que sí hay situaciones de estas. Se está solucionando”.

Recomendó al vecino que a la hora de presentarse alguna emergencia, “hay que insistir o sino llamar a las comisarías locales, las que correspondan a su jurisdicción. Inclusive hay barrios que tienen grupos de Whatsapp”.

Por otra parte confirmó que hoy el mantenimiento del sistema “lo está haciendo personal de la ULP, al igual que las cámaras de seguridad”.

D´Alessio agregó: “todo depende de dónde estés llamando. Si lo hacés de un celular estás sometido a la cobertura, a la radio base, a una central pública que te de transcurso a la llamada”.

Sobre el problema opinó: “Habría que dar injerencia al prestador público (Telefónica Argentina) para que haga un análisis y así saber si eso es realmente cierto. Hay que hacer un trabajo dentro del servicio público, para que todas las llamadas hacia el 911 se dirijan hacia una trama determinada de ese prestador público”.

Además insistió: “el sistema tiene todas las posibilidades de saber qué llamadas ingresaron, cómo ingresaron, en qué momento, quién las atendió, cuánto tiempo tardó el despacharlo, cuánto tardó el incidente en cerrarse. Hay estadísticas de todo tipo. El tema es el uso, hay que usarlo”.

Consideró que el Estado “hizo una buena inversión en su momento”, pero que “tal vez sea importante potenciarla, haciendo un ajuste de cuáles son los requerimientos de la sociedad, cuánto ha crecido y analizar los servicios que se le sumaron como los botones de pánico para poder extender. Este es un sistema vinculado con todos los sistemas de radio y se puede ampliar a todas las localidades cercanas, es cuestión de proponérselo”.

“Vos podés tener la mejor herramienta pero si no tenés el dimensionamiento de la gente para atender eso, el volumen de llamadas que se generan desde la sociedad, claramente vas a tener un conflicto, un cuello de botella. La gente debería ver el dimensionamiento que tiene, y si hace falta hacerlo crecer, teniendo en cuenta que en este tiempo pudo haber crecido la sociedad y también la delincuencia”, dijo finalmente.