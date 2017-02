EL VOLCÁN SIN AGUA POTABLE

Los vecinos cortarán hoy la ruta en la entrada de la localidad ante la falta de respuestas.

Los vecinos de la localidad de El Volcán decidieron cortar hoy desde las 18 horas la ruta provincial 20 a la altura de la rotonda de la Virgen reclamando por una solución inmediata al problema de agua que padece la localidad, que no es potable y está provocando numerosas enfermedades en los habitantes del lugar, no solo problemas gastrointestinales, sino también cutáneos.

Todo un País dialogó con un numeroso grupo de vecinos autoconvocados que puerta a puerta y a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación están convocando para una concentración esta tarde, aclarando que “no tiene banderías políticas, porque es un problema serio y común: nada más y nada menos que la salud de cientos de seres humanos, que padecen el abandono de las autoridades para solucionar este grave inconveniente”.

“Nadie nos da respuestas, hemos reclamado al intendente, a San Luis Agua, a muchas autoridades del gobierno, a legisladores, y ninguna persona nos ha dado una contestación a nuestro pedido desesperado. Tenemos derecho a ser provistos de agua potable en El Volcán, y no este líquido lleno de mugre, contaminado, inservible que no sirve ni para darse una ducha”, señalaron los entrevistados.

Advirtieron que médicos de diferentes especialidades les han aconsejado que no usen el agua ni siquiera para bañarse, porque su alta contaminación puede llegar a provocar problemas irreversibles en la piel.

“Y por supuesto ni pensar en usar ese líquido para hacer una comida o lavar, ya que la ropa queda de color marrón”, enfatizaron.

Se quejaron que ni en la intendencia ni en la cooperativa dan la cara, “y eso que son nuestros vecinos, nos vemos todos los días, pero se andan escondiendo”.

Justificaron su decisión de cortar la ruta “porque se nos acabó la paciencia, no damos más, está en juego la salud de todo un pueblo, no todos tienen plata para comprar agua envasada o ir a buscar en bidones a Estancia Grande, no merecemos vivir así o llegar a lamentar la muerte de alguien por alguna enfermedad provocada por este agua contaminada”.

Destacaron que “el agua es: de y para todos, no es un problema político o religioso, por eso la convocatoria es por el bien común, para pedir que nos den agua potable de una vez por todas”.

Esta situación motivó que la sociedad estatal San Luis Agua emitiera ayer un comunicado de prensa reconociendo graves falencias de la planta potabilizadora de El Volcán, pero el comunicado no señala que se vayan a ocupar del tema. Textualmente expresa lo siguiente:

“En virtud de la repercusión que ha tenido la problemática del agua potable en El Volcán, San Luis Agua desea comunicar que la misma depende exclusivamente de la Cooperativa de Agua de dicha localidad, ya que los volúmenes y calidad del recurso erogados, provienen del dique La Estrechura y se están entregando en tiempo y forma.

Además, la sociedad del Estado desea expresar que el proceso y faltante de materiales para la correcta potabilización del recurso de la mencionada planta, como la indebida dosificación de floculantes y cloro, son los causantes del mal olor y no permiten un proceso de potabilización correcto.

Desde San Luis Agua, el asesor técnico Eugenio Pipitone, ha acudido en reiteradas ocasiones a la planta potabilizadora a los fines de brindar asesoría técnica, para garantizar que el recurso sea potabilizado en forma adecuada.

Se recuerda a la comunidad que tal como lo estipula dicha cooperativa en su sitio institucional, la misma es “una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática”.

La planta potabilizadora de El Volcán, ha demostrado desde lo técnico, no cumplir con la correcta dosificación y cantidad de bombas, generando así un mal servicio que provee a la comunidad”.

El comisionado municipal de El Volcán es el señor Ricardo Callegaro.