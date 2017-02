COMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS GENERATIVAS

La siguiente nota periodística es una transcripción de declaraciones realizadas por la profesora Mabel Domínguez, directora del proyecto de Escuelas Generativas que se desarrolla en la provincia de San Luis y responsable del establecimiento que funciona en las instalaciones del Club Victoria en la ciudad capital.

Es la primera vez que se ofrecen mayores detalles del funcionamiento de este proyecto, ya que hasta ahora las autoridades del área de Educación han dado referencias generales de esta idea sin mayores explicaciones.

Si bien en sus declaraciones la profesora Domínguez hace una descripción general, se conocen otros datos que sirven a la comunidad para conocer mejor este proyecto, que hasta ahora no ha sido debidamente comunicado a la sociedad para que todos entiendan claramente los objetivos que se persiguen, más allá que se pueda estar de acuerdo o no.

-Los chicos trabajan con absoluta libertad y realizan su aprendizaje de acuerdo a sus intereses. Es una escuela motivadora y emocional.

-Al referirse al modelo pedagógico con que se identifica respondió que “es innovadora, no estamos enmarcados en ningún modelo pedagógico porque es única en San Luis y es modelo para Argentina”.

-Los objetivos principales son que los niños sean felices, no sean discriminados, no haya desigualdad y por eso no tienen notas ni exámenes, ni amonestaciones, ni se les controla la asistencia, vienen cuando ellos se sienten motivados”.

-Cumplimos la misma currícula que exige la ley nacional de educación, solo que los métodos pedagógicos son diferentes.

-Los alumnos se ordenan en agrupamientos de veinte con un coordinador que no da clases, se dedica a guiar, porque los aprendizajes los hacen los niños.

-Los tiempos de clases no son rígidos, son flexibles, los chicos cumplen con un aprendizaje y luego descansan y pasan a otro grupo.

-A partir de los juegos y del deporte se disparan los contenidos para entrelazar todas las materias.

-El horario es de 8 a 12, pero si alguno se queda dormido puede venir a las 10 o a cualquier hora.

-Esta escuela está orientada para los intereses de los niños del siglo 21 y por ejemplo no hay timbres para los recreos o momentos de descanso porque consideramos que el timbre es algo perimido que se utiliza en las industrias para cambiar de turno, para llamar a trabajar o para ir a comer.

-La herramienta fundamental para el aprendizaje es la tecnología.

-No hay régimen disciplinario, la escuela es totalmente positiva, no tenemos amonestaciones ni nada que pueda llegar a bloquear al chico o que no le guste.

-Los aprendizajes se acreditan porque nosotros al evaluar no necesitamos poner nota, sabemos si un chico trabaja o no trabaja en forma globalizada y lo evaluamos de esa manera.

-A veces se hace un test múltiple choice, pero lo que nos interesa es si el chico logró el aprendizaje, no si sacó un 4 o un 10. No les ponemos notas para que no se sientan discriminados. Nos interesa que logre los aprendizajes.

-No hay un horario fijo en la escuela, es flexible, cada uno viene en el horario que quiere.

-El ingreso de docentes se decide en una entrevista y ahí comprobamos que estén convencidos de este proyecto y que estén decididos a desarrollarlo y deben trabajar en proyectos cuyos contenidos los transformamos en capacidades.

-Los profesores trabajan en comunidad y su perfil ideal es que no haya trabajado en el otro sistema tradicional.

(N de la R: la profesora Mabel Domínguez trabajó como docente en el sistema tradicional.)

-Los alumnos no tienen libreta. Tienen informes trimestrales donde se va informando su marcha, no nos manejamos con papel ni con nada escrito sino que tenemos una plataforma donde nos conectamos directamente con los padres de los chicos on line.

-A fin de año les damos un informe total de todos los aprendizajes que logró el alumno reflejando en qué materias tiene potencialidad para ayudarles a desarrollarlas.