¿Tomaron mal las medidas de la cancha de La Pedrera?

Posted by Radio Dimension

Las declaraciones formuladas por el dirigente radical Miguel Ángel Bonino en el programa “Viva la Mañana” que conduce Daniel “Banana” Arce, en FM La Bomba de Villa Mercedes, en relación a las obras del Parque La Pedrera, recorrieron la provincia como un reguero de pólvora y traspuso los límites geográficos de la misma.

“Las medidas de la cancha de fútbol como estaba prevista, están por debajo del mínimo, que son 90 metros, por eso van a tener que correr los arcos, de manera tal que los arcos van a quedar muy pegados a la tribuna, por lo tanto no va a quedar como estaba previsto en el plano original, un verdadero bochorno” manifestó el ex diputado nacional.

Quien también fuera intendente de Villa Mercedes agregó: “cuando llegue el día de la inauguración, va a quedar en evidencia, porque no va a haber casi distancia entre el arco y la tribuna”… “Quedaría parecida a la cancha de Jorge Newbery, no va a quedar una buena distancia entre los arcos y la tribuna, para que haya una distancia mayor, la cancha no puede tener las medidas oficiales”… “Es una locura que hayan hecho un estadio semejante y que ahora la cancha les haya quedado chica y corta, es una verdadera vergüenza, un bochorno, debería echar a patadas al proyectista”, expresó Bonino.

La obra emblemática del actual gobierno es, sin lugar a dudas, el Parque de la Pedrera en Villa Mercedes. Un estadio de fútbol para 28.000 personas y un circuito de automovilismo son los principales atractivos de una obra faraónica que cuenta con un presupuesto cercano a los 2.000 millones de pesos.

Bonino también denunció otro de los inconvenientes que está sufriendo la obra de La Pedrera: no se habrían previsto en el proyecto original ni realizado, las obras de agua y cloacas. “En el programa televisivo de Trombetta, el representante de Obras Sanitarias de Villa Mercedes, D´Andrea, reconoció que las obras no estaban previstas” para luego agregar en el programa radial que conduce Arce “ya se van a juntar las empresas para solucionar el problema”

Las canchas de fútbol profesional poseen medidas estándar que son las que establece el reglamento de la FIFA. Para canchas grandes tipo fútbol 11, como se está construyendo en La Pedrera, según el organismo internacional, la medida mínima del campo de juego es 45m x 90m y que la medida máxima 90m x 120m. Para partidos oficiales o partidos internacionales de competencia la FIFA establece un mínimo de 64m x 100m y un máximo de 75m x 110m.

De corroborarse las declaraciones formuladas por Bonino, relacionadas con falencias en la construcción y planificación del Parque en su conjunto y del estadio de fútbol en particular, promete transformarse en un escándalo por el grueso error cometido. Hasta el momento, a pesar de que el tema ya tomó relevancia a nivel nacional, nadie del gobierno salió a aclarar la situación que se vive con la obra.

El tiempo dirá si en el nuevo estadio mercedino, River y Boca – como alguna vez prometió el gobernador – disputarán el clásico con los equipos que juegan en cancha de 11 o con los que practican Futsal.