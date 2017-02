¡Queremos Salud!

Luego de casi tres horas de reunión entre el gobernador, una quincena de funcionarios, muchos de ellos ligados a las problemáticas de Salud y 30 vecinos de la Villa de Merlo y otras localidades del Valle del Conlara, representantes de diferentes sectores sindicales y sociales, se acordó comenzar a trabajar en cuatro comisiones, conformadas por funcionarios y vecinos, buscando sacar de la crisis en la que se encuentra inmerso el sistema de salud de la zona.

Quien actuó como llave de la puerta de entrada a la reunión con el gobernador Alberto Rodríguez Saá y los vecinos autoconvocados de Merlo, fue la manifestación de aproximadamente medio millar de merlinos que se hicieron presentes en el acto por los 100 años del nacimiento del poeta Antonio Esteban Agüero, del cual participó el primer mandatario provincial y su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá.

Los hermanos Rodríguez Saá, fueron recibidos en la puerta del acto al grito de “Queremos Salud”.

La presencia en el lugar había sido decidida en una asamblea realizada el día lunes, en la plaza Marques de Sobremonte. Los vecinos argumentaron que sus reclamos y pedidos no eran escuchados.

El gobernador al llegar al acto, se dirigió a los manifestantes para dirigirles unas palabras con gesto adusto y de preocupación. Lo primero que hizo fue pedirles que conformen una comisión para dialogar sobre la problemática de la salud. “Esto me conmueve”, expresó Rodríguez Saá, la respuesta de los manifestantes no se hizo esperar, entre cánticos diversos una de ella lo increpó expresándole “no puedo creer que no sepas sobre la situación de la salud en Merlo”.

El humor social en relación a la situación que se vive en el sistema de salud había empeorado en los últimos meses. Sobre finales de enero renunció el director del hospital público de Merlo, José Grucci. El director, que se encontraba realizando una gestión que era observada con buenos ojos por la comunidad, se habría alejado del cargo motivado por la falta de personal, especialistas, ambulancias en malas condiciones e insumos, entre otros motivos.

El malhumor social llevó a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá a escuchar de boca de los vecinos las quejas por la falta de respuestas

Tal como se había comprometido el primer mandatario, minutos después de las 11:00, se hizo presente en la Casa del Poeta para reunirse con aproximadamente 30 vecinos, quienes representaban a organizaciones sindicales y sociales. El listado de quienes representarían a cada sector en el encuentro, lo realizó el ministro de Turismo, Héctor Mazzina.

Previo al encuentro, la ministro de Salud, funcionarios de su cartera y el Gobernador prepararon la estrategia en el salón auditorio, lugar donde se realizó el encuentro. A la charla, que se extendió hasta pasadas las 13:30, no tuvo acceso la prensa.

A la salida, el Gobernador expresó en breves declaraciones que: “vamos a trabajar con todo lo que se planteó”, para ello se propuso la creación de cuatro comisiones que permitan abordar las diferentes problemáticas que afectan al sistema de salud en la región.

Los vecinos por su parte se volverán a encontrar mañana, en la Plaza principal de la localidad, para conocer los temas abordados, las respuestas y definir los pasos a seguir.

Del encuentro se llevaron el compromiso de que en la semana debería nombrarse el nuevo director del Hospital. Fuentes cercanas al ministerio indican que una prestigiosa cardióloga de la Villa sería la próxima directora. Además, Rodríguez Saá, que estuvo acompañado durante el encuentro por el intendente Rody Flores y la senadora provincial Gloria Petrino, se comprometió a que en los próximos 30 días, deberían comenzar a verse los resultados solicitados por los vecinos.

Petitorio

Los vecinos autoconvocados de Merlo le entregaron un petitorio al Gobernador con el que se dio inicio al encuentro, en el mismo expresaban:

Villa de Merlo, San Luis, 06 de febrero de 2017

Al Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis; Dr. Alberto Rodríguez Saá; y a la Sra. Ministra de Salud; Dra. María José Zanglá:

Vecinas y vecinos Autoconvocados, Organizaciones y Asociaciones de la sociedad civil, Miembros de Partidos y agrupaciones políticas, representantes de Asociaciones gremiales de la provincia, y otras y otros; todos de localidades del Valle del Conlara; cumplimos en elevar a Uds. el siguiente petitorio emergente de la Asamblea General realizada en el día de la fecha, en la Villa de Merlo; en el marco de la actual situación de vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro Sistema de Salud provincial; tanto en el ámbito público como privado:

Proponemos:

Poner en agenda pública el derecho a la salud digna, como derecho básico e inalienable; y priorizarlo como tal, desde las acciones concretas del Estado Provincial; en coherencia con lo prometido en campaña electoral.

Concretar la construcción y puesta en funcionamiento de los Hospitales de la Villa de Merlo y Concarán, con la complejidad suficiente para atender las necesidades de la región.

Revisar condiciones de Carrera Sanitaria, revalorizar a los profesionales de la salud evitando la precarización laboral; y redefinir las condiciones para el ejercicio profesional.

Que se realice un diagnóstico exhaustivo de las necesidades en salud de la comunidad puntana, con la participación de las ciudadanas y ciudadanos.

Desburocratizar el sistema de salud.

Dotar a los hospitales y centros de salud del Valle, de:

Ambulancias equipadas según corresponda a la cantidad de habitantes de cada población.

Capital profesional especializado con presencia permanente; no itinerante. ej: neurología, diagnóstico por imagen, oncología, emergentología, cardiología, neonatología, pediatría, laboratorios completos, obstetricia, etc.

Servicio de maternidad.

Recursos tecnológicos, e insumos suficientes para abastecer a los diferentes hospitales y centros de salud, según sea su complejidad. Supervisar el uso de dichos recursos e insumos.

Solicitamos

Se de a conocer a la comunidad, el protocolo ante emergencias; en caso de que dicho protocolo no exista, solicitamos se elabore, dando participación a los profesionales de la salud; y se efectivice su cumplimiento.

Que se revisen los criterios de distribución de presupuesto destinado a salud, de acuerdo a las necesidades reales de la provincia.

Que se respete la Ley Nº 26.529, de Derechos del Paciente.

Que se homologuen leyes nacionales para personas con enfermedades crónicas y enfermedades poco frecuentes.

Que se ejerza una correcta regulación y control del funcionamiento de los prestadores de salud privada.

Por último, solicitamos se nos otorgue una fecha precisa de entrevista con Gobernador y Ministra de Salud Provincial, a los efectos de profundizar los diferentes aspectos necesarios para lograr una salud digna para todas y todos los puntanos.

Vecinas y Vecinos del Valle del Conlara.