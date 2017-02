Ley de refugiados: fue aprobada pero con fuertes críticas de la oposición

Pidieron derogar la polémica ley de ‘Empleo puntano’. Cambiemos se retiró del recinto durante la sesión.

“Es todo circo, como siempre. Es exactamente lo mismo si esta ley existe o no, porque el preámbulo de la Constitución Nacional ya deja en claro la libertad de los ciudadanos del mundo a habitar el suelo argentino. Es una de las tantas jugadas para los medios. Nosotros vinimos a marcar la contradicción ridícula del gobernador al tener vigente la también la ley de Empleo puntano, una norma que expulsa a los compatriotas de otras provincias queriéndoles cobrar un impuesto por trabajar en San Luis”, comentó ayer el diputado Fidel Haddad mientras el bloque Cambiemos abandonaba el recinto mientras se estaba tratando la ley de Corredor humanitario auspiciada por el gobierno provincial, ya que no hicieron lugar ni a la discusión de los puntos que la oposición proponía.

La principal crítica giró en torno al tratamiento “discriminativo” que, según el bloque opositor, reciben los trabajadores de otras provincias argentinas. “Además es una ley muy livianita, que no dice ni aporta nada nuevo. Es todo una puesta en escena para los medios, medios que a nivel nacional se burlan a esta altura de las contradicciones del oficialismo provincial”, sentenció Haddad.

“Hacen todo esto porque saben que van a perder las próximas elecciones y no saben qué hacer. Nosotros nos levantamos porque la situación no daba para más. El Frente para la Victoria y otras fuerzas le dieron el quorum necesario, aunque hoy en día decir Frente para la Victoria y decir Compromiso Federal es exactamente lo mismo”, agregó el legislador.

Presidida por el vicegobernador Carlos Ponce, la Cámara de Senadores de San Luis realizó la Sesión Extraordinaria y trató sobre tablas el proyecto que crea el Corredor Comunitario y Comité de Refugiados Provincial. El proyecto insta a la creación, en el marco del Poder Ejecutivo el Corredor Humanitario y el Comité de Refugiados San Luis que tiene por objeto: cuyos objetivos serán establecer las directrices generales para la recepción humanitaria de las personas desplazadas forzosamente de sus países de origen a causa de su raza, su religión, su nacionalidad, sus ideas políticas o su pertenencia a un determinado grupo social, y fijar las políticas en materia de integración social de quienes arriben al territorio Provincial mediante los mecanismos de admisión humanitaria disponibles.

“La conformación del mismo evidencia, la valiosa misión que tiene para tal fin, presidido por el titular del Poder Ejecutivo, e integrado por un coordinador/a general designado por el titular del Poder Ejecutivo. Miembros: titular de la Secretaría General de la Gobernación, titulares de los Ministerios de Gobierno, Justicia y Culto, de Desarrollo Social y de Hacienda Pública; asesor Ejecutivo: titular del organismo Cascos Blancos”, especificó la presidenta provisional del Senado, María Angélica Torrontegui.

Haddad no estuvo solo a la hora de expresar las críticas a las políticas del gobierno. El diputado radical Juan Rigau expresó su descontento. “Nadie puede estar en contra de una cuestión humanitaria. Pero vamos a poner en evidencia el doble discurso del gobernador, ya que a los compatriotas de otras provincias que vengan a trabajar a San Luis les quiere cobrar un impuesto”, comentó.

Además, habló de las modificaciones que infructuosamente quisieron proponer a la ley. “Las modificaciones son que se les garantice a los refugiados la vivienda, la educación y la salud y darle las posibilidades de desenvolverse dignamente en el mercado laboral. Respecto al comité que se va a conformar, queremos que algunos miembros del comité sean de la oposición. Además, pedimos la derogación de la Ley de Empleo Puntano”, concluyó Rigau.