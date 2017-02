“Tengo que ser campeona del mundo”

Posted by Radio Dimension

Micaela Luján llegó a San Luis luego de debutar como profesional con apenas 17 años. La pelea ganada en Colombia le abrió las puertas del boxeo internacional y se puso una meta: “tengo que ser campeona del mundo”.

Micaela Luján venció a su rival en apenas 1 minuto y desde allí su nombre retumba en el ambiente pugilístico nacional, el sueño se logró gracias al aporte principalmente de la ciudad de San Luis, “se nos habían cerrado muchas puertas, creíamos que no íbamos a cumplir el objetivo, gracias a Dios recibí el apoyo del intendente de San Luis y pude cumplir mi sueño que era debutar como profesional y acá estoy con 17 años” dijo Micaela en conferencia de prensa.

La joven mercedina no se conforma y agregó que “hoy tengo metido que tengo que ser campeona del mundo” primero deberá cumplir con compromisos contraídos, “tenemos el proyecto de ir a México pero primero quiero hacer una pelea en mi provincia, acá en San Luis capital, ojalá tengamos la oportunidad de hacerla ahora en febrero porque en marzo me voy a México y si nos va bien iríamos a España; voy a tener mi carrera internacional y no provincial pero creo que le debo a San Luis una pelea y se la debo al intendente, ojalá la podamos hacer”.

En la conferencia también estuvo su entrenador, José Ahumada quién dijo estar “agradecido a todos los que vinieron, al intendente por su disposición a solucionar en 20 minutos este sueño que se hizo realidad”

Ahumada no ocultó su sorpresa con el recibimiento en el país cafetero, “en Colombia nos recibieron como a una campeona, toda la gente fue increíble, en Argentina debemos valorar los talentos que tenemos”

En dialogo con Todo un País, tras la conferencia, la púgil dijo “Gracias a Dios nos fue bien en Colombia y ahora a mirar lo que viene por delante, en Marzo hacemos una pelea en México, luego a España, este año tendría todas peleas internacionales”.

Pese al éxito no descuida los entrenamientos, “volví a entrenar el sábado para estar bien físicamente por si se nos presenta una oportunidad antes. Hago 3 veces por día gimnasio”.

La púgil sabe de su potencial, “en la pelea de Colombia tuve todo, mi técnico me supo enseñar todo acá, fuimos allá y no salimos a ningún lado a pasear, solo entrenar porque sabíamos que esta era la puerta grande para mi carrera y eso pasó, ganamos por nocaut en el primero”, agregó.

Su entrenador también dialogó con este medio y dijo “faltaba darla a conocer, esta chica va a ser fenómeno a nivel nacional, campeona del mundo va a ser” y agregó “me han llamado de México donde tenía programada una pelea y me dijeron que Micaela va a ser campeona del mundo por la forma que pelea, su actitud, su agresividad, su técnica, es talento puro”.

Ahumada no repara en elogios para su boxeadora, “es una chica especial, aparte de moverse bien tiene potencia, agresividad, va a revolucionar el boxeo argentino”.

En Colombia “fueron 8 peleas profesionales y por voto del periodismo fue como pelea de semifondo” aseguró el entrenador y agregó que no había lugar donde estuvieran sin la presencia de la prensa cafetera.

Pensando a futuro comentó que “con 4 o 5 peleas va a pelear por el título argentino y a fin de año pelear por el título del mundo”

La mercedita noqueó a su rival, Arlys Meza, en apenas 1 minuto y maravilló a todos los presentes en la velada denominada “Furia Latina” en el hotel Cisne Campestre hace 10 días.

El récord como amateurs es de 65 combates, 54 ganadas (26 por KO, 4 perdidas y 7 empates. Ahora comenzó el conteo como profesional con esta victoria.

“Vengo con muchas ganas de dejar el nombre de mi país en los más alto. No quiero defraudarlos a ellos, ni mucho menos a los colombianos que me han brindado esta oportunidad soñada” dijo previo a la pelea y no decepcionó.

Micaela se coronó campeona juvenil en un torneo nacional, categoría de 54 kilos, organizado por la Federación Argentina de Box que se realizó en el mini Estadio Santos “Falucho” Laciar del Estadio Kempes en Córdoba, además también ostenta el titulo provincial de la Federación de Box San Luis.