Vecinos convocan a una marcha en reclamo de seguridad

Posted by Radio Dimension

El punto de encuentro es en Plaza Pringles, el próximo 10 de febrero.

La gente dijo basta y sale a la calle a reclamar. “Pedimos seguridad, y también marchamos por la policía, porque no dan abasto, no tienen recursos. Tienen la mejor voluntad. Pero con eso no alcanza”, dijo Carina, una de las organizadoras de la marcha.

El pedido ya lo hicieron en Gobierno, donde llegaron con pancartas, con la leyenda: “San Luis es la llave de la inseguridad”.

Robos a mano armada, víctimas que relatan golpes, se suma a la declaración de personas que a diario sufren arrebatos, también violentos, en la vía pública.

Frente a esto, bajo el lema: “Por un San Luis Seguro”, los vecinos convocan a una protesta en Plaza Pringles para el próximo 10 de febrero a las 18 horas.