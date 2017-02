Martínez con cita mundialista

Ayelén Martínez continúa su cuenta regresiva para comenzar su participación en el Mundial de Ajedrez que se disputará del 10 de febrero al 5 de marzo de este año en Teherán, Irán.

Martínez es bicampeona argentina e integrante de la Escuela de Talentos de la ULP, representará al país en el certamen internacional que comenzará el 10 de febrero en Teherán. La puesta a punto la realiza en el Campus Abierto ULP, junto al Gran Maestro, quíntuple campeón argentino y jefe del programa Ajedrez de la ULP, Pablo Ricardi.

La ajedrecista puntana dejó de ser promesa hace tiempo, es una realidad, hoy ocupa el único lugar que tendrá el país en la cita mundialista.

La Maestro Internacional Femenino (WIM) ya participó en otras competencias internacionales en distintas categorías pero ésta será la primera vez que juegue un mundial de mayores.

El año pasado se ubicó en el puesto Nº 15 entre 180 jugadoras cuando durante casi una semana participó de las Olimpiadas en Bakú y logró ubicarse en el puesto Nº 15 entre 180 participantes.

Pablo Ricardi su entrenador manifestó que “Ayelén fue la mejor del equipo y logró subir mucho en su ranking personal”, contó y agregó: “Superó ampliamente sus expectativas y ayudó bastante al equipo para terminar bien”.

“Como equipo nos fue bien, si ganábamos el último match quedábamos dentro de las mejores 15, así que fue un poco duro hoy perder contra Serbia. Yo gané mi partida, y en ranking subí casi 20 puntos de ELO, así que muy contenta por eso”, relató la joven campeona analizó.

La joven ajedrecista accedió a esa plaza mundialista por ser bicampeona argentina de ajedrez femenino y por ocupar el 3° lugar en el ranking nacional en la actualidad. Será la única ajedrecista argentina en el Mundial femenino. “Hace un mes, la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) me llamó y me dijo que yo era la designada para representar a Argentina en el Mundial de Irán. Para mí fue una gran sorpresa porque es el torneo más importante del mundo a nivel individual femenino, por eso ahora estoy preparándome a full”, afirmó Martínez, quien en el primer match se enfrentará a una de las favoritas, la china Zhao Xue (preclasificada N° 8 y 2522 ELO).

La designación de la Federación llegó luego de que la campeona argentina de ajedrez, Carolina Luján, renunció al Mundial porque se opone a la obligatoriedad de la utilización del hiyab, un tipo de velo que las mujeres llevan en su cabeza en ese país asiático.

“Soy una de las 64 jugadoras clasificadas al Campeonato del Mundo Femenino 2017 y he tomado con sorpresa el anuncio de la FIDE sobre la decisión de otorgar la organización a la Federación de Irán, conociendo algunas de las leyes de este país, en relación a los derechos humanos, y especialmente de las mujeres” aseveró a Télam la jugadora bonaerense de 31 años, quíntuple campeona argentina y gran Maestra Internacional en ese momento.

“Mi intención es siempre participar de los torneos mundiales, para eso juego y lucho para clasificar, pero estoy preocupada por la situación. He leído diversos artículos y opiniones sobre las condiciones de juego que nos esperan en Irán, realmente me da miedo que un malentendido o desconocimiento de la cultura del país provoque una ofensa que me lleve a la cárcel o algo peor”, argumentó la campeona continental 2014.

“Envié una carta a la Comisión de la Mujer de la FIDE contándoles sobre mis preocupaciones y esperando que otras jugadoras lo hicieran, especialmente las clasificadas, pero la sede fue ratificada”, confió. “Creo que FIDE no debería organizar el Campeonato del Mundo en un país que no garantiza la seguridad de las jugadoras. Tampoco deberíamos sentirnos incomodas durante la competencia y mucho menos renunciar a nuestras creencias, valores y convicciones por la obligación de usar el velo que cubre la cabeza o prohibirme preparar las partidas con mi entrenador hombre en un lugar cerrado”, subrayó.

“En Argentina respetamos las diferentes culturas y orientaciones religiosas, políticas, sexuales. Por ejemplo, no obligamos a las musulmanes a sacarse el hijab, respetamos su elección, por eso recíprocamente no quiero ser obligada a usarlo. No creo que usarlo sea una muestra de respeto” añadió la número uno del ránking nacional.

Ayelén habló del tema y dijo: “Yo estoy muy tranquila. Sé que hay distintas reglas y costumbres, tengo que usar todo el tiempo el hiyab (vestimenta femenina islámica que cubre la mayor parte del cuerpo) y tener ciertos comportamientos que para nosotros son un poco raros, pero estoy muy contenta. La comunidad iraní en Argentina se comunicó conmigo y antes de viajar me van a comentar cómo funciona todo allá; tuvieron muy buena predisposición conmigo. Esto va a ser una experiencia muy linda y muy rica culturalmente”.

Martínez no le escapa a la posibilidad y realiza su preparación en el predio de alto rendimiento deportivo ubicado en el campus de la Universidad de La Punta, y sobre esto manifestó: “Estoy muy contenta, me siento súper contenida, porque acá en el Campus me están brindando ayuda en la parte física y además tenemos nuestro propio espacio, nuestro gabinete para estudiar ajedrez. Estoy feliz de iniciar una nueva etapa, no solamente en el tema de esta preparación sino también por comenzar el entrenamiento en el Campus, ya que marca una diferencia de calidad en lo que es entrenamiento”.

Y agregó: “Así como hoy me toca a mí jugar el Mundial, ojalá en los próximos años también les toque a muchas de las jugadoras puntanas del semillero que tenemos en San Luis. Esto es como un arranque y esperamos dar lo mejor”.

El Mundial de Ajedrez Femenino 2017 contará con la participación de 64 jugadoras provenientes de diferentes países. Ayelén Martínez será la única representante argentina en la cita mundialista y, además, una de las cuatro latinoamericanas que participarán de la competencia, ya que habrá dos ajedrecistas cubanas y una ajedrecista peruana.

El jefe del Programa Ajedrez de la ULP, Pablo Ricardi, entrena a Ayelén Martínez para este certamen internacional y explicó cómo se jugará el campeonato: “Es el torneo más importante del calendario anual de ajedrez femenino, donde la modalidad es similar a los torneos de tenis, con eliminación directa. Tiene una estructura inicial en la que juegan 64 jugadoras, en matchs individuales, una contra una. Por ejemplo, juega la preclasificada N° 1 con la preclasificada N° 64, y así sucesivamente. En la primera ronda juegan dos partidas de ajedrez, un día una jugadora juega una partida con blancas y otro día con negras. Si llegaran a empatar, hay un tercer día en el cual se jugaría un desempate a partidas rápidas.

Por último, hizo hincapié en el desempeño de Martínez de cara al torneo: “Ayelén pegó un salto de calidad el año pasado. Empezó a jugar muy bien al ajedrez, ganó el Campeonato Argentino superior, jugó muy bien en las Olimpíadas y ahora la estamos preparando para este match. No es fácil, es un torneo de máxima exigencia, pero si juega bien y está inspirada puede pasar del primer match. La ULP la apoya mucho para que esté tranquila, para que pueda ir sin preocupaciones y para que rinda lo mejor que pueda. Es la única representante argentina en este mundial y estamos todos con ella. Además, esto es inspirador para los demás chicos, para que puedan tomarlo como referencia de que todos ellos pueden llegar a este tipo de torneos”.