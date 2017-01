“Juan no era de este mundo”

Así recordó Gladys, a su hermano Juan Gilberto Funes, a 25 años de su fallecimiento. “Era el que organizaba todo en la familia, él no era de este mundo”, comentó.

El 11 de enero de 1992 es una fecha que quedará guardada eternamente en el corazón de los puntanos pero también del mundo futbolístico entero, el Búfalo se despidió para siempre de la vida terrenal pero quedó por siempre en el corazón de todos aquellos que alguna vez lo conocieron u oyeron hablar de él.

Los que lo conocieron afirman que era alegre, humilde, frontal, simpático, respetuoso, bonachón, solidario y tantas otras virtudes más; los que solo lo vimos por tele nos quedamos con el ganador, el peleador incansable.

Gladys su hermana, dijo que es “una fecha triste pero si nos remontamos a la personalidad de Juan tenemos que ponernos bien porque esto es lo que nos dejo, los valores como persona de bien y por eso lo recordamos bien después de 25 años, tristes pero bien”

El Búfalo nació el 8 de marzo de 1963 en el seno de una familia humilde pero de corazón gigante, algo que marcó para siempre la personalidad de aquel grandote número 9. Sus padres Pedro Funes y Martha Baldovino le dejaron claro que nada era fácil pero tampoco imposible.

“En lineas generales y muy subjetivamente, Juan fue una persona excepcional, siempre digo que no era de este mundo, padre ejemplar, hermano cariñoso, protector. Era el que organizaba todo en la familia, el no era de este mundo” comentó Gladys.

Su carrera futbolística comenzó en Atlético Huracán de San Luis y a medida que ese Tanque se hizo conocido pasó por Sarmiento de Junín, Jorge Newbery de Villa Mercedes, Sportivo Estudiantes de San Luis, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Millonarios de Colombia, River Plate, Olimpiakos de Grecia, Vélez Sársfield, la Selección Argentina y hasta entrenó en Boca Juniors pero no pasó la revisación médica que le impidió jugar en el club de La Ribera. Sólo alcanzó a jugar un amistoso ante Banfield y los hinchas boquenses también lo empezaron a idolatrar. Algo muy poco común para un jugador que había jugado para su archirrival.

El Misil Argentino como le decían en Colombia era un arma de guerra dentro de la cancha pero fuera de ella seguía siendo un niño, “una anécdota de vida que tenemos nosotros con la familia es que Juan todos los dias de si vida que fue breve pero profunda, le enviaba a mi mamá un ramo de flores, estaba en Grecia y todos los dias mi mamá recibia un ramo de flores. La madre y eli papá han sido para él los pilares fundamentales. Juan venía con la edad que tenía y lo grandote que era, casado o soltero y se tiraba en la cama en el medio de los dos, entre mamá y papá, era un niño grande. Era familiero, en pocas palabras un amor.”

En River Plate consiguió por primera vez en la historia del club quedarse con la Copa Libertadores de América y con la Copa Intercontinental de clubes. No convirtió muchos pero todos los goles quedaron en la historia principalmente aquel que hizo el 29 de octubre de 1986 en el Monumental, aquel gol le dio a River la primera Copa Libertadores. En Colombia, en Millonarios para ser puntual convirtió el gol 3.000 del club y empezó su idilio en el país cafetero, “ahí tiene una hinchada que se llama El Búfalo y es la hinchada de Juan y ellos hasta el dia de hoy están sacando remeras con la cara de él” agregó su hermana.

Cada vez que el Juancito llegaba a San Luis era una fiesta, los asados para toda la barriada, las charlas y anécdotas eran el festín de todos sus afectos. “Siempre el otro estaba delante, sus inquietudes siempre estaban vistas primero para los otros, si los otros estaban bien, el también estaba bien”.

Jamás se olvidó de sus raíces, su ciudad era su lugar, por eso el pueblo puntano lo eligió como el máximo ídolo futbolístico. “Juan llevó el nombre de San Luis por todo el mundo, estuvo en Grecia, en Colombia. En Grecia fue goleador, luchó mucho, le costó mucho, lo hacía con amor, con alegría pero le costaba el medio, el idioma y se fue adaptando pero lo que nos ha dejado es un San Luis conocido, profesionalmente, un San Luis capaz de hacer cosas que el las hizo practicamente solo, eso es un mérito doble, lograr lo que Juan logró a nivel internacional tiene un doble mérito porque lo hizo solo” compartió Gladys.

Con 28 años, intentó volver al continente europeo y en Francia lo esperaban pero un problema cardíaco le puso freno a la ilusión, volvió al país pero no bajó los brazos. Intentó en Boca, jugó un partido de práctica con Banfield pero profesionalmente ya no podía hacerlo. En su amado San Luis estuvo en Defensores del Oeste y jugó algunos cotejos amistosos.

Entre setiembre y noviembre de 1991, El Búfalo se sometió a cuatro riesgosas operaciones de las que salió convaleciente. Creó la Escuelita de Fútbol, en el mismo lugar donde años más tarde su hijo, Juan Pablo puso al servicio de la comunidad la fundación “Corazón de Búfalo”

Funes se abocó durante los primeros días de enero de 1992 a apurar la inauguración soportando tórridas jornadas de más de 40º de temperatura. Casi dejó su vida en el intento. La nueva recaída de su salud se presuponía mucho más compleja que sus predecesoras.

“Estoy mal, pero no maldigo mi destino. Dios me dio demasiado; ahora no le pido nada”, afirmó el ya ex jugador poco antes de ser ingresado en el Sanatorio Güemes del barrio capitalino de Almagro. Hasta la clínica llegó Diego Maradona para acompañarlo en la sala de terapia intensiva. El mismo Maradona recordaría el momento en el libro “Yo Soy El Diego”, “Hoy podría agregar al Búfalo en la lista de mis grandes amigos, de los más íntimos, aunque recién hablamos y nos sentimos juntos en serio, con profundidad, en los últimos quince minutos de su vida, El estaba internado, con el corazón roto, pobre, con el corazón partido. Ver a ese oso bueno, a ese hombre enorme postrado en la cama, era una imagen tremenda, muy dolorosa. Con Claudia seguíamos la cosa bien de cerca. Y el último día, por esas cosas del destino, por esas cosas que el Barba tiene reservadas para mí, yo estaba ahí, justo ahí, al lado de la cama. Y se murió, ahí, nomás. Casi en mis brazos”.

Aquella noche del 11 de enero para San Luis, aún 10 para Buenos Aires con diferencia de horario por aquel entonces, se conoció el desenlace que nadie quería, falleció el Búfalo.

El velatorio se realizó en la Casa de Gobierno de San Luis, al que concurrieron espontáneamente alrededor de 40.000 personas, entre los que se contaban principalmente el pueblo puntano y un micro fletado por el propio Maradona para la ocasión, donde viajaron Oscar Ruggeri y Carlos Fernando Navarro Montoya entre otros.

“Sembró amor en la gente para que lo recuerden así” dijo Gladys para resumir.