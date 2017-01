Crisis industrial: tres fábricas cerraron sus puertas en Villa Mercedes

A Georgalos y Cerámica San Lorenzo ahora se suma Alpargatas. En total son 250 personas que quedaron sin trabajo.

El pujante parque industrial de Villa Mercedes vive la crisis más profunda desde que creado, allá en la década del 80. En menos de un mes tres fábricas cerraron definitivamente sus puertas, dejando a sus trabajadores desempleados. La caída general en las ventas y la apertura de las importaciones es la principal razón que aducen las patronales. Además, la textil Taxlona San Luis, ubicada en la localidad de Justo Daract, suspenderá al 50 por ciento de los empleados por el mismo motivo. Crecen las críticas a las políticas de desprotección del gobierno nacional.

La fábrica Georgalos ubicada en el parque industrial mercedino concretó lo que había anunciado a mediados de noviembre: cerró la planta dejando a todos sus trabajadores en la calle y con la intención de pagarles el 50% de la indemnización en 10 cuotas. Los trabajadores no aceptaron y se dispusieron a asistir a su trabajo pero se encontraron con la sorpresa que el colectivo que debía buscarlos nunca pasó. De todas maneras, concurrieron por sus propios medios y en la puerta de la planta les comunicaron que no podían ingresar.

“Durante la mañana fueron llegando los telegramas de despido. Ya la última semana la gente iba y hacía presencia en la planta pero no se producía nada”, relató Marcelo Milone, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Villa Mercedes.

Lo mismo en Alpargatas. Todavía no hay comunicados oficiales pero la situación ya se vislumbraba hacia el interior de la empresa. Los trabajadores de la fábrica Alpargatas, en San Luís denunciaron que están por quedarse en la calle. El secretario general de la Asociación Obrera Textil en Villa Mercedes, Rodolfo Garciarena, anticipó que aproximadamente ochenta empleados “comenzaran a recibir sus telegramas de despido entre el miércoles y el jueves” próximo y que el viernes “recibirían el pago de sus indemnizaciones”.

Alpargatas es la fábrica en la que se hacen las zapatillas Topper. “Es lamentable la situación que estamos viviendo en San Luis, ya es la segunda fábrica que cierra en menos de una semana y vemos la inacción de los gobiernos tanto nacionales como provincial para conservar las fuentes laborales”, dijo Garciarena. “Es la segunda fábrica que cierra en menos de una semana y vemos la inacción de los gobiernos tanto nacionales como provincial”, agregó.

En tanto, desde la empresa afirmaron que el cierre se debe a la “baja de producción por la apertura de las importaciones, donde se torna difícil poder competir”. También la empresa Taxlona San Luis, ubicada en la localidad de Justo Daract, una industria mediana que proveía telas y lonas a diferentes firmas, entre ellas Alpargatas, decidió suspender el 50 por ciento de sus empleados ante la “falta de pedido de producción anual, que debería realizarse en estos meses”, argumentaron desde el gremio textil.

Por otra parte, y en la misma semana, la empresa Cerámica San Lorenzo comunicó a sus 141 empleados que cerraría sus puertas de manera definitiva. La crisis había comenzado en enero de 2016, cuando los trabajadores habían protestado por despidos injustificados, licencia medicas no respetadas y un premio por productividad que la empresa no cumplió.

En el mes de julio, la empresa decidió suspender por 30 días a más de 120 trabajadores de la planta por la caída de la demanda, lo que significó la reducción del 25% de sus sueldos y la incertidumbre de su fuente laboral que se extendió hasta el 31 de diciembre, cuando directivos de la empresa decidieron cerrar la fábrica en San Luis. Ayer, la empresa notificó a sus empleados el cierre de la fábrica y el pago del 100% de las indemnizaciones.