El PAMI revisará la entrega de medicamentos gratis a los jubilados

Posted by Radio Dimension

Se los negará a los afiliados que tengan más de un inmueble, una prepaga o un auto de menos de 10 años de antigüedad.

La decisión del PAMI de dejar de entregar medicamentos gratis a quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años de antigüedad o más de un inmueble, generó que referentes de distintos sectores de la oposición se expresaron en contra.

“Siempre dijimos que el modelo neoliberal debe cerrar las cuentas fiscales, pero con los argentinos incluidos en el sistema. Pero parece que el gobierno del presidente (Mauricio) Macri está decidido a reducir gastos en áreas tan sensibles como es la salud de los jubilados”, señala el texto. Y concluye: “El año nuevo empezó sin buenas noticias para los trabajadores y ahora para los jubilados”.

La disputa sigue en las farmacias. Después de 15 días de conflicto entre las farmacias, PAMI y los laboratorios, los jubilados siguen con dificultades para conseguir remedios. Pero la cuestión podría agravarse: según dijeron en el sector farmacéutico, en las próximas horas podría haber desabastecimiento. “Cada vez se hace mas difícil reponer el stock, por la demora en el pago a las farmacias. Y muchos locales ya están al límite sobre todo en la mercadería que tiene más demanda”, admitió esta mañana un profesional que atiende en un comercio del centro de la ciudad.

“PAMI detectó 2500 jubilados con ‘bienes de lujo’ pero cancela medicamentos gratis a 1.600.000, dijo la referente kirchnerista Maria José Lubertino en Twitter. En la misma red social, el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, expresó: “PAMI Mientras lo están haciendo pedazos, no aparece en los diarios pero la cantinela ‘se robaron todo’ vende humo, sigue al pie de la letra”.

El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró este domingo que el corte del subsidio “es indudable en caso de (tener una) embarcación de lujo, automóvil de lujo o un avión”, pero “en los otros casos, se activan los mecanismos de revisión”.

“Hay personas que tienen autos de 10 años y que necesitan el subsidio, y lo van a tener; hay personas que ganan tres jubilaciones pero tienen muchas enfermedades que requieren muchos remedios, y también lo van a tener; pero una persona que tiene un buen pasar y que está recibiendo el subsidio, no lo necesita”, sostuvo Regazzoni.

Aldo Pignanelli, asesor del Frente Renovador en materia económica, fue muy duro. “Eso es terrible, lo del PAMI es una vergüenza”, declaró a radio Mitre. “Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga. Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el gobierno lo sacó”, explicó. Y subrayó que “el PAMI tiene excedente financiero” y que “es acreedor en más de USD 1.000 millones del Estado”.

El conflicto comenzó a mitad de semana y no hubo acuerdo en la reunión que los farmacéuticos mantuvieron con las autoridades del PAMI. Por eso, las cuatro entidades que agrupan a los farmacéuticos de todo el país (FACAF; COFA; Federación y Asociación de Farmacias Mutuales) anunciaron que mantendrán la restricción en la venta aun en la previa a la Navidad.