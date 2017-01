A partir de hoy se podrá tramitar el DNI Express

Posted by Radio Dimension

A partir de hoy, los puntanos podrán solicitar su DNI exprés en el Registro Civil. Un procedimiento que en Buenos Aires está vigente desde marzo del 2015. Ahora, por un precio que para algunos justifica su inmediatez, las personas podrán obtener su documento en un plazo que va de las 48 a las 72 horas.

Esta medida arrancaría hoy, según detalló Carlos Hugo González, encargado del organismo, el trámite supondrá un alivio para aquellos que necesitan viajar de urgencia, algo muy común en vacaciones.

González señaló además que los empleados del registro atenderían en un box aparte, de esta manera pretenden brindar un servicio más especializado a los interesados.

Por otro lado la directora del Registro Civil Municipal, Nancy Salcedo, informó que en las oficinas del Centro de Gestión “Alberto Domeniconi”, que queda en la ex terminal de ómnibus, aún no tienen novedades de cuándo activarán la nueva normativa.

“Lo primero que hay que hacer es acudir al Registro Civil, aquí les explicaremos cómo efectuar el procedimiento que consiste en ingresar a una página web (en los medios nacionales figura que es www.mininterior.gob.ar”), una vez allí tendrán que llenar un formulario y efectuar un pago con tarjeta. Con el comprobante, deberán volver al registro y cumplir con la rutina de la foto y las huellas dactilares. Después te llega la identificación a tu casa”, sostuvo.

Los documentos no quedaron exentos a las subas de 2016. En abril aumentaron un 72 por ciento, por lo cual el actual trámite pasó de costar $300 a $600 y ahora a $750, 10 veces más alto que hacerlo con “espera”, que cuesta $60 y que no llega al domicilio. Aún así, la suma no es tan considerable para aquellos que tienen como plan salir del país. Y más si se tiene en cuenta, que para hacerlo, las identificaciones de papel ya quedaron obsoletas a partir de noviembre. Así lo anunció el Registro Nacional de las Personas, que remarcó que “sea por vía aérea, terrestre, marítima o fluvial por esta disposición caducan como instrumentos de viaje los DNI de argentinos o extranjeros que hayan sido confeccionados manualmente: DNI tapa verde, celeste o bordó de extranjeros”.

Algo similar pasa con los DNI con tapa celeste, que en su interior tienen escritos los datos del ciudadano en forma manuscrita, los cuales no tendrán validez para ser usados como documento de viaje. Los países involucrados para eso son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Quedan excluidos Surinam y Guyana. Y si el destino es una nación extra Mercosur, el único documento permitido es el Pasaporte vigente, con o sin visa dependiendo de los convenios internacionales.