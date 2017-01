Se viene el Dakar

Como todos los eneros, el ambiente tuerca está pendiente del espectáculo más grande a nivel mundial, el Dakar. Este año tendrá un tramo para que los puntanos puedan estar presentes y es en Merlo el día 13. Las actividades comenzarán el 11 para la ciudad turística.

En conferencia de prensa fue presentado el operativo y la Feria Dakar que se incorpora este año.

El primero en tomar la palabra fue Juan Pablo Funes Bianchi quién se mostró muy feliz, “estamos muy contentos que el Dakar pase por la provincia porque consideramos que el puntano lo va a poder disfrutar, sobre todo el ambiente tuerca y también va a servir con un aluvión turístico y una movilización de mucha cantidad de personas que vienen a la provincia y que invierten dinero en cada una de las localidades donde pasa”

El Secretario de Deportes es uno de los que se encargó de las negociaciones para que el “circo” del Dakar pase por San Luis

Este paso tiene dos fechas importantes, una que es el paso en la largada pero hay toda una actividad previa que comienza el 11 de enero que implica la feria Dakar en San Luis. Esta feria que se realiza en conjunto con Cultura y el municipio de Merlo. “Es un espacio que vamos a rescatar con el paso del Dakar para todos los municipios de la provincia, esta es la idea con esta fiesta que va a iniciar el 11 previo a la largada que es el 13” manifestó el Ministro de Turismo

Por su parte el Comisario Funes, encargado del operativo comentó “en relación al operativo que corresponde al paso del Dakar, nosotros nos encargamos del sistema de seguridad a partir del día 12 a las 18 horas, el Dakar ingresará a la provincia por el puesto fronterizo de Baldecito entre las 8 y 8:30, continúa por la ruta 79 pasando por enfrente de Candelaria, posteriormente ingresa a la ruta 20 por lo que corresponde a la rotonda precisamente donde está el mate, la estación de servicio. Luego continuará por la ruta 23 que corresponde el camino Lafinur a Santa Rosa por la parte perimetral del pueblo y posteriormente ingresa a Merlo, todo por la ruta N 5. Este ingreso se va a realizar a partir de las 8 horas a la provincia, por todo este corredor van a estar transitando los distintos vehículos que participan en el Dakar y también todo el operativo de seguridad y la parte de salud.”

Por otra parte aclaró que “en Merlo es un operativo distinto y que corresponde al filo, el mirador, eso se va a implementar a partir del día 12 a las 18 hs, donde se va a restringir el ingreso esto se debe a la poca capacidad que tenemos en todo el tramo de El Filo de estacionamiento, si se va a permitir ingresar caminando o como turista pero no con vehículos.”

Los amantes de las tuercas estarán presentes en gran número por eso, el comisario dejó en claro que “hay una zona de espectadores posterior a la largada donde lo denominamos hasta la tranquera, en ese sector el público va a poder permanecer, se le va a brindar toda la seguridad y todo lo que corresponde a la salud. Generalmente va mucha gente a acampar, le recomendamos tener cuidado con el fuego, es una zona de mucho viento donde se suelen producir grandes incendios y queremos cuidar el medioambiente por lo cual no vamos a permitir fuego ni los tradicionales asados.”

En esa zona, “existe un alambre perimetral que va a ser enmarcado que es la zona de espectadores donde el público va a permanecer en la parte posterior. Se va a permitir el ingreso no obstante se vea la capacidad de estacionamiento, una vez ocurrido eso se va a cerrar en la parte que denominamos el badén den el Mirador no permitiendo más el ingreso de vehículos a la zona de la largada.”

El operativo será amplio, hay en total 300 efectivos afectados, teniendo en cuenta que en esa misma fecha va a estar transitando por La Tranca, por San Luis, por ruta 147 y posteriormente por ruta 7 y posterior a Rio Cuarto lo que se denomina equipos de auxilio, todo lo que es puntualmente el Dakar.

“En total son de 3 a 5 km de competencia, se larga donde nosotros denominamos El Filo, límite de la provincia de San Luis. Tanto el Gobierno como en materia de turismo y de deportes ha hecho un gran esfuerzo para que se largue dentro de la provincia y nos permite brindar un tramo muy atractivo porque tiene curvas y contracurvas y además saltos en lo que corresponde al Filo y esto es gracias al trabajo que se ha realizado para que se largue en la provincia” manifestó la autoridad

La Feria será una de las novedades de este año, “en ella desde las 17 a las 23 horas se van a realizar actividades artísticas y culturales que vamos a coordinar una por hora aproximadamente con artistas locales para hacer promoción de los nuevos valores y los consagrados y desde el gobierno con los artistas que tenemos previstos en el staff que van a brindar un espectáculo de primer nivel, con la feria también viene el simulador que es el punto más visitado en estas ferias y también tendremos educación vial. Todo esto se va a centrar el 11 y 12 y están invitados todos los que quieran participar y disfrutar las actividades en la plaza principal de Merlo, todo en forma gratuita” comentó Rody Flores, intendente merlino, quién además recomendó tener en cuenta todos los recaudo necesarios a la hora de cubrirse del sol porque son horas intensas.

Cabe aclarar que por segunda vez Villa de Merlo recibe al Dakar. La anterior fue en la edición de 2014 cuando los vehículos ingresaron por el filo serrano y descendieron para tomar la Ruta 1.

Según se pudo saber, las motos, cuatri, autos y camiones llegarán a Villa de Merlo por la Ruta 5 previo paso por Santa Rosa del Conlara. Se estima que el primer competidor, un motociclista arribe a Villa de Merlo hacia las 9 de la mañana del 13 de enero. Al ingresar a Merlo van a girar en la rotonda hacia el norte para tomar la calle Poeta Agüero y luego giran hacia el este para tomar avenida del Sol. Por esa avenida subirán para después ascender al filo serrano por avenida de los Césares y Ruta 5. En lo más alto de las sierras de los Comechingones estará la largada para unir el último tramo de la etapa rumbo a Río Cuarto. Se prevé que la largada se inicie a partir de las 11 de la mañana y el último camión pase por ese control a las 19. Al igual que en la edición de 2014, las motos y los cuatri cargarán combustibles en la estación de servicio YPF para luego ascender a las sierras.

La idea es no poner todas las actividades en la Avenida del Sol y por eso se buscó el viejo casco urbano que incluye la plaza, según lo manifestó el intendente Flores

La fiesta está en marcha, solo resta esperar que llegue la fecha indicada, la cuenta regresiva está en marcha.