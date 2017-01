Detuvieron a acusado de abusar de un hijo adolescente de su ex pareja

Luego de más de tres años de ser denunciado por abusar de un hijo de su ex mujer, y a casi un año y medio de ser procesado por ese hecho, un hombre de apellido Coria fue detenido por orden del juez Penal 2 de San Luis, Jorge Sabaini Zapata. La disposición del magistrado era que lo aprehendieran para tomarle las huellas dactilares y enviarlas al juzgado, y que después, recuperara la libertad.

Coria, de 32 años, fue arrestado el pasado fin de semana en la parte exterior de la terminal de ómnibus de la capital, cuando se aprestaba a viajar a una localidad de Córdoba, donde residen familiares, informó la jefa del Área Inteligencia Criminal, la oficial Johana Quiroga.

En esa circunstancia, cuando los policías lo notificaban de la orden de detención y de la razón de la misma, Coria lloró y negó los cargos. Aseveró que no atacó al hijo de su ex. Ese adolescente –que declaró en su momento en la Cámara Gesell, y cuyo relato fue considerado fiable– no es el único que acusó a Coria.

Una hija de su mujer también señaló a Coria como abusador, en 2013. Esa muchacha, que en ese entonces tenía 18 años, le contó a una amiga de su mamá que en más de una oportunidad su padrastro la había violado, y que usualmente lo hacía de noche o madrugada, mientras dormía. Inclusive cuando hizo su propia denuncia, la muchacha detalló cómo fueron algunos ataques, y dijo que Coria aprovechaba para manosearla en las partes íntimas cuando ella descansaba.

Luego de que la chica le confirmara a su madre que los ataques existieron, Coria se fue de la casa que compartía con su mujer, a mediados de 2013, aproximadamente. Junto a ellos vivían la joven de 18 años, un chico que en ese momento tenía 15 años y otros dos menores, fruto de la relación de Coria con la denunciante, uno de 11 años y otro varoncito de 10 meses.

Coria mantuvo cierto contacto con su ex, por los dos hijos que tenían en común. E inclusive solía llevarse al de 11 años. Durante una de esas visitas, el chico de 15 años hizo su propia revelación.

Fue cuando Coria le dijo a la denunciante que el nene de 11 se había quedado dormido, y que se iba a quedar con él esa noche. Al enterarse de eso, el adolescente le pidió a su mamá, desesperado, que no permitiera que su hermano permaneciera en lo de Coria. Le explicó que tenía miedo de que su ex padrastro le hiciera al nene lo mismo que le había hecho a él durante mucho tiempo, someterlo sexualmente.

Tras una investigación que incluyó pericias, el registro de testimonios y la realización de la Cámara Gesell, el juez procesó a Coria por “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de convivencia”, en perjuicio del muchacho de 15 años. Fue en julio de 2015.

Los últimos oficios, que confirmaban que seguía vigente la orden de detención, son del martes pasado. Estaban destinados a la Policía provincial y a la Federal. En ellos se había consignado cierta información que podía ser útil para que los uniformados lo ubicaran: el domicilio al que se había mudado después de irse de la casa de la denunciante, y un par más, en los que podía llegar a estar. También se indicaba cuál es su lugar de trabajo. Se dedicaba a hacer reparto para una panificadora.