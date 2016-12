Ceremonia del deporte

En una conferencia brindada en un bar céntrico se presentó una nueva edición de la Fiesta del Deporte que se desarrollará el 29 de diciembre en la Sala Hugo del Carril desde las 21 horas. Serán 31 ternas y 20 menciones.

En la conferencia tomó la palabra Javier Villegas, Presidente del círculo y dijo “el día jueves 29 de diciembre organizamos la Fiesta Provincial del Deporte 2016, íntegramente armada por el Círculo de Periodistas Deportivos con el apoyo de la Secretaria de Estado de Deportes de la provincia de San Luis”

Desde hace varios años el círculo puntano premia a los atletas destacados de las diferentes actividades deportivas y este año no será la excepción,

Una de las novedades que más resaltó Villegas es que “desde el año pasado hemos decidido encarar con mucho esfuerzo esta fiesta en forma solitaria pero con el apoyo este año de la Secretaria de Estado de Deporte y con la participación de los colegas ya está prácticamente todo organizados, faltan algunos detalles y el 29 de diciembre en la Sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco será la ceremonia que va a destacar a los mejores atletas de toda la provincia”

La fiesta “es una premiación provincial, se intenta tener absolutamente certeza de todo lo que ha ocurrido durante el año, se eligen a los diferentes destacados de cada disciplina y conforman las ternas que este año son en total 31” continuó el presidente y agregó que “además se entregarán 20 menciones especiales entre deportistas y dirigentes destacados que también estarán reconocidos en la ceremonia”

La tarea de elegir a los destacados no es fácil y mucho menos deja conformes a todos, para hacerla se realiza un arduo trabajo que en total llevan más de 20 reuniones de los integrantes, sobre esto Villegas dijo “la selección es desde hace un par de años con los colegas que cubren las disciplinas pero también se hace investigación aparte de colegas que por ahí no están interiorizados con cada disciplina. Una vez que se consulta a los protagonistas se va juntando toda esa información, luego se hace una reunión general donde se definen las ternas de acuerdo a los meritos de cada deportista”

Año a año San Luis crece en diferentes disciplinas y por eso Villegas reconoció que “la discusión está en agregar algunas disciplinas que necesitan estar contempladas, dividir alguna disciplina en profesional y amateur o nacional y provincial” una vez decidido esto “si se hace la votación para tener los ganadores en cada deporte y el de oro que se conocerá en la fiesta”.

Ante la consulta de quienes son los encargados de votar contestó “somos 25 personas las que venimos trabajando en todas las reuniones mas los que se sumarán esta semana para la votación”

Una novedad pasa por las disciplinas que se agregaron para esta edición, “este año se agregó la disciplina karate, es una promesa que hicimos el año anterior de agregarla y cumplimos, también se sumó una disciplina amateur como es el fútsal, disciplina que tuvo un crecimiento enorme en la provincia con muchísimos participantes, otros círculos del país también los premian”.

Otro punto a tener en cuenta es el crecimiento de la participación femenina, “en las ternas se tiene muy en cuenta el trabajo de las mujeres en el deporte y en las menciones va a haber muchas sorpresas este año. Es importante el número de mujeres que componen las ternas, hay algunas que simplemente están integrada por mujeres como es la de artes marciales” comentó Villegas.

Sobre los premios propiamente dicho, Villegas dijo que “el reconocimiento es una medalla que hace poco fue terminada donde se destacan a los ternados, con esa medalla además de un diploma, y el premio no podemos adelantar mucho pero ya se está confeccionando, no va a ser en mármol ónix como el año pasado pero hemos puesto mucho esfuerzo para que se puedan llevar un premio importante cada uno de los destacados”.

El presidente aprovechó el momento para recordar que “el año pasado la ganadora fue Yohana Alfonzo y se llevó el aplauso mayor”

El deporte puntano crece en forma agigantada año tras año y por eso hay que tener más cosas en cuenta, “hemos visto que este año creció mucho la actividad en muchísimas disciplinas, cada vez hay más competencias en el plano local que hay que tener en cuenta la parte social como los Juegos Evita o los Juegos Intercolegiales donde participaron los chicos y eso hay que destacarlo porque es la forma para los que se inician en el deporte puedan continuar creciendo” aseveró Villegas.

El jueves será una noche de gala para nuestro deporte y todos quieren quedarse con el premio mayor.

Los ternados son:

Ajedrez: Pablo Acosta – Luis Hernández – Ayelén Martínez.

Atletismo: Pedro Barroso – Tomás Páez – Leandro París.

Automovilismo Nacional: Hanna Abdallah – Javier Merlo – Fabricio Pezzini.

Automovilismo Provincial: Christian Becher – Alfredo Calcagni – Valentino Parnisari.

Básquet: Lautaro Blarasín – Valentín Costa – Sergio Flores.

Boxeo Amateur: Micaela Luján – Milena Robledo – Anahí Sosa.

Boxeo Profesional: Yohana Alfonzo – Claudio Echegaray – Soledad Frías.

Cestoball: Isaías Barbeito – Paula Banchi – Iván Friedrich.

Ciclismo: Nehuén Bazán – Nicolás Castillo – Tomás Suárez.

Equitación: Horacio Pantano – Cecilia Quiroga – Eduardo Segado.

Fútbol Nacional: Juan Andrada – Rodrigo Cavallera – Nicolás Oroz.

Fútbol Provincial: Diego Díaz – Santiago Pavisich – Roberto Vallejos.

Futsal: Emanuel Dip – Walter Quevedo – Mario Quiroga.

Gimnasia: Sofía Moritz – Camila Schaffer – Eugenia Tobares.

Golf: Lucas Sánchez – Emiliano Sarmiento – Florencia Vigo.

Handball: Nicolás Belzunce – Gonzalo Calderón – Pablo Minguez.

Hockey sobre Césped: Juana Barroso – Malena Gervasoni – Victoria Musso.

Judo: Agustina Lahiton – Melina Salinas – Keisy Perafan.

Karate: Pamela López – Álvaro Mena – Virginia Pérez.

Lucha: Rocío Fuentes – Melani Ronda – Nadia Sosa.

Motociclismo: Fabián Alric – Martín Duplessis – Jorge Lacerda.

Natación: Valentina Arce – Monserrat Gómez – Ileana Rinaldini – Juan Ignacio Zapata.

Pádel: Valentino Costa – Agustín Gutiérrez – Tomás Luco – Antonella Ozán.

Patín: Sofía Aguilar – Candela Gómez – Ayelén Sarmiento.

Pelota Paleta: Alfredo Villegas – Gabriel Villegas – Jorge Villegas.

Rugby: Mauricio D’Andrea – Lucas Rodríguez – Emiliano Schwarz.

Tenis: Camila Neyra – Juan Cruz Orellano – Agustín Velasco.

Tenis de Mesa: Fabián Fernández – Matías Gatica – Carlos Santoro.

Turf: Lautaro Balmaceda – Isidro Ojeda – Eduardo Ruarte.

Vóley: Sergio Frías – Salma Ochoa – Leónidas Vega.