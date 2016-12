Bomberos voluntarios piden audiencia al gobernador

Ayer, en conferencia de prensa la presidente de la federación sanluiseña de bomberos voluntarios, Susana Tello, habló acerca de la lucha que llevan adelante por la ausencia de apoyo a la institución y por la ley que fue votada por el Ejecutivo a comienzo de año.

En ese sentido, Tello indicó que están solicitando al gobernador una audiencia pero aclaran que de no haber respuestas del ejecutivo no descartan la posibilidad de manifestarse en la calles.

El 2016 concluye con un cuerpo de bomberos agotado. La constante lucha por la ley de bomberos vetada por el gobernador Rodríguez Saá, sumado al exhaustivo trabajo en la seguidilla de incendios forestales que azotaron la provincia; más falencias en la logística de la institución producto de la escasa respuesta del ministerio de Seguridad, llevaron al grupo a plantear públicamente sus reclamos.

Según la presidente de la federación de bomberos voluntarios, luego de que la ley fuera vetada, se realizó una reunión con el gobernador en la cual se designó una comisión de trabajo conformada por el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz; la ahora ex ministro de Seguridad, Beatriz Alagia y el jefe de la Policía Juan Páez. A partir de la constitución de ese comité, hubo reuniones con Alagia, cuya salida formal de la cartera se conoció hoy a través del Boletín Oficial.

Tello señaló además que “desde 2013 no recibimos ningún beneficio del gobierno ni siquiera el subsidio provincial que era de diez mil pesos, y que tampoco era suficiente”.

A su vez pidió que la ley de bomberos sea sancionada. La norma que fue vetada contempla: “Obra social para bomberos voluntarios, seguro de vida, un reconocimiento por los 25 años de servicio y el reconocimiento a la federación sanluiseña”.

Con respecto a si obtuvieron alguna fundamentación de por qué se suspendieron los subsidios, manifestaron que “ninguna”.

La última gota que rebalsó el vaso fue el acontecimiento en San Pablo. “Allí se iniciaron incendios de gran magnitud donde se convocó a San Luis Solidario”. Y agregó: “llegaron fuera de hora, no convocaron a los cuarteles y nosotros tuvimos que autoconvocarnos porque el fuego estaba llegando al pueblo”.

Otra cuestión que preocupa son “las quemas controladas en las cuales los dueños de los campos encienden el fuego y después se dispara debido a que no tienen previsto ni las temperaturas, el viento ni la seguridad necesaria para realizarlas”, expuso Tello.Cuando el fuego se dispara, “es a nosotros a los que convocan”, agregó.

Aún así Susana Tello quiso llevar tranquilidad a la población y aseguró que “jamás dejaremos de resguardarlos porque para eso nacimos y estamos, y para eso nuestros bomberos se capacitan”.