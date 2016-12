Hoy no habrá transporte interurbano en todo San Luis

Posted by Radio Dimension

No hubo acuerdo entre las empresas María del Rosario y Sol Bus. La UTA convocó a un paro general de todo el sector en la provincia.

La novela del transporte interurbano en San Luis parecía a punto de encontrar un desenlace, pero no, todo lo contrario. Las empresas María del Rosa no dieron marcha atrás con los 40 despidos, por lo que la UTA San Luis convocó a un paro general de todo el sector en la provincia. No habrá ningún tipo de servicio de transporte público. En Villa Mercedes, Travelsur también adhirió a la huelgo en solidaridad con los trabajadores despedidos.

Anoche Terrazas de Portezuelo fue el escenario en donde se jugó la pulseada entre los dirigentes sindicales de UTA y la empresa. El gremio había prometido levantar la medida de fuerza si se ponían en suspenso los 40 despidos. Así lo comunicó Darío Rosas Curi, secretario de Transporte.

“La Junta Ejecutiva de la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR , San Luis, comunica que en virtud de los hechos acontecidos en el conflicto laboral con los trabajadores de Sol Bus y María del Rosario, ambas empresas de San Luis Capital, y ante el despido injustificado de 40 trabajadores de ambas empresas en total, estos despidos notificados luego de que el programa relaciones laborales resolviera dictaminar la conciliación obligatoria, ante semejante desconocimiento de lo resuelto por el Gobierno Provincial por parte de la Patronal en perjuicio directo de nuestros compañeros trabajadores y sus familias,es que en el día de mañana lunes 19/12/2016 se realizará una medida de fuerza a nivel Provincial ,donde el cuerpo de delegados y los TRABAJADORES de la empresa TRAVELSUR han adherido a la misma”así reza un comunicado emitido por la UTA durante la tarde de ayer, firmado por Adrián Lucero Gauna, Secretario Adjunto del gremio.

“La empresa en un principio dijo que iba a evaluar la situación. Pero a las 23 (anoche), la dueña de la empresa nos comunica que mantienen la postura de los despidos. Por lo que el señor José Narvaez, en representación de la UTA, ratificó la medida de fuerza desde las 0 horas del lunes (hoy)”, comentó Rosas Curi. Hoy habrá nuevas audiencias en Relaciones Laborales, pero las partes no confirmaron su asistencia.

“Lo que hemos advertido en este conflicto es que cada una de las partes endurece su posición, pero en definitiva, lo que se vulnera es el derecho del usuario del transporte. Estamos evaluando cuales pueden ser las alternativas legales para tomar como organismo estatal”, agregó el funcionario.

Los choferes de Travelsur se adherirán al paro anunciado por la UTA y que afectará a todas las líneas de transporte interurbano. Así lo anunció Adrián Lucero. Según explicó, la medida de fuerza se debe al despido injustificado de 40 empleados de Sol Bus y María del Rosario, quienes recibieron el telegrama luego de que Relaciones Laborales dicte la conciliación obligatoria, que determinaba el levantamiento del que llevaban adelante los empleados de ambas empresas.

Por su parte, Narváez condicionó la aceptación de la Conciliación Obligatoria, dictada el viernes por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, a que la empresa de marcha atrás con los últimos despidos. Mientras que Transporte exhortó al gremio para que cumpla con las medidas judiciales y administrativas.

Por su parte, los dueños de las empresas presentaron copias de cuatro resoluciones judiciales que ordenan el levantamiento inmediato del paro. Rosas Curi les pidió a los propietarios que el servicio cumpla con las frecuencias regulares y que trabajen para alcanzar un consenso con los choferes por el tema de los despidos.