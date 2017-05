Continúa el reclamo por el abandono del Centro Educativo N° 21

Pasan las semanas y los reclamos por el Centro Educativo N° 21 Puerta de Cuyo, donde se encuentran diversos servicios educativos para chicos especiales, continúan de distintas formas. Hace dos semanas el gremio de docentes UTEP, emitió un informe en el que detallaban múltiples fallas edilicias como falta de calefacción y escasez de docentes. El miércoles pasado docentes y padres realizaron un “abrazo simbólico” y ayer un grupo de familiares de los niños que asisten al centro educativo, se manifestaron en Plaza Independencia.

“Los chicos están pasando mucho frío en la escuela, hay un sector sin luz directamente, no pueden ni enchufar las estufas”, describió Natalia Vedia, mamá de uno de los 200 chicos que hace semanas no tienen clases. “Algunos de los dispensers que nos habían llevado, no funcionan”, agregó. Por ahora no se ha emitido ningún tipo de respuesta por parte del ministerio de Educación, a cargo de Marcelo Amitrano, ni a los padres, ni a los docentes.

“Consideramos que no tienen intenciones de ver los derechos de estos niños, de estudiar en un lugar como corresponde, con su calefacción, sus profesores y todas las cosas que necesitan los chicos de esta escuela”, dijo enojada. Junto a ella otros padres y madres levantaban sus pancartas y carteles, pidiendo por mejoras edilicias y suplir las vacantes de materias fundamentales para el estímulo de chicos con discapacidades como educación física y música.

Los padres y docentes continuarán visibilizando el problema la próxima semana con una olla popular y se tiene previsto una movilización frente a las mismas oficinas del ministerio, en Terrazas del Portezuelo.